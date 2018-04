Mit nur einem Kunden und einer Handvoll Mitarbeiter schlug die SAP im Gründungsjahr 1972 einen Weg ein, der nicht nur die Welt der Informationstechnologie (IT), sondern auch die Art und Weise, in der Unternehmen ihre Geschäfte abwickeln, verändern sollte. Heute gilt die SAP als einer der weltweit größten Anbieter von Unternehmens-Software. Ein wichtiger Schwerpunkt des Geschäfts von SAP ist Cloud Computing. Laut dem Marktforscher Forrester werden im Laufe dieses Jahres mehr als die Hälfte der Unternehmen mindestens eine Public-Cloud-Plattform nutzen, um den digitalen Wandel voranzutreiben - Tendenz steigend. Dies berichtete die "Computerwoche". Die Analysten von Forrester würden davon ausgehen, dass die Umsätze am Public-Cloud-Markt künftig jährlich um 22 Prozent wachsen.

Das Jahr der Innovationen?

"Cloud ist die Digitale DNA im Unternehmen", äußerte sich Ramin Mirza, Head of Cloud Business Group Deutschland bei SAP, gegenüber der "Computerwoche". Mirza weiter: "Denn die Cloud ist die Basis für die Transformation physischer Systeme in die digitale Welt. Sie bietet den Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...