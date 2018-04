Zürich - Der End-to-End IT-Dienstleister DXC Technology will mit zwei Übernahmen seine Position als einer von Microsofts weltweit führenden unabhängigen System Integrator-Partnern für Microsoft Dynamics 365 deutlich verbessern.

In separaten Vereinbarungen hat DXC Technology Sable37, einen führenden Microsoft Dynamics 365 Value Added Reseller (VAR) und globalen unabhängigen Softwareanbieter für cloudbasierte Branchenlösungen für Dynamics 365, und eBECS, einen ausgezeichneten Microsoft Gold Partner, der gesamthafte Microsoft Business-Lösungen und Managed Services anbietet, die Kunden helfen, ihr Geschäft digital zu transformieren, übernommen.

Liliana Scheck, Managing Director DXC Technology Schweiz: "Diese Übernahme unterstützt sowohl die globale Microsoft-Praxisstrategie von DXC, als auch unsere lokale Zusammenarbeit in der Schweiz. Wir sehen dies als grosse Chance, unsere Schweizer Kunden an dem reichen, globalen Erfahrungsschatz von Sable37 und eBECS im Bereich Microsoft Dynamics und Cloud Lösungen teilhaben zu lassen und sie mit Best Practices aus verschiedenen Regionen und Industrien noch besser auf der digitalen Transformationsreise begleiten zu können. DXC stärkt also mit diesen Übernahmen direkt die Fähigkeiten in wichtigen Regionen globale Geschäfte zu ermöglichen und indirekt über IP, Lösungen und Ressourcen auch die Kraft in der Schweiz Microsoft Projekte erfolgreich durchführen zu können."

Ab diesem Monat werden Sable37 und eBECS mit der Eclipse-Praxis von DXC kombiniert, um die Marktführerschaft von DXC zu stärken und die digitale Transformationsstrategie zu erweitern. Die Kombination von DXC Eclipse mit Sable37 und eBECS wird es DXC ermöglichen, seine Cloud-Funktionen von Dynamics 365 in Grossbritannien, Australien, Neuseeland, Indien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien, den USA und Kanada erheblich zu erweitern. "Die Übernahme von eBECS und Sable37 wird unsere Fähigkeit verbessern, auf die Kundenbedürfnisse einzugehen und dem globalen Eclipse-Geschäft von DXC erheblichen Mehrwert zu verleihen. Es ermöglicht DXC, sein Cloud-First-Geschäft mit Software, Services, Systemintegration und Cloud-Angeboten zu erweitern und zu verbessern - insbesondere in den Branchen Finanzdienstleistungen, Einzelhandel, Fertigung und öffentlicher Sektor ", sagt Troy Richardson, Senior Vice President und General Manager, Enterprise und Cloud-Anwendungen, DXC-Technologie.

