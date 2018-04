Der Amazon-CEO sagt: "Es gibt immer nur Tag 1 für ein Unternehmen". Denn "Tag 2 ist Stillstand, gefolgt von Irrelevanz, Niedergang, Tod." Machen, Erfolg haben oder scheitern. Dann das nächste Projekt bitte.

Jeffrey "Jeff" Preston Bezos. Ein Name, den man sich merken muss. Er hätte es wirklich nicht nötig gehabt. 1964 in eine einfache Familie in New Mexico geboren, schaffte es der junge Mann mit guter Ausbildung in Princeton schnell bis an die Wall Street. Und das wäre für viele Teenager bereits genug Erfolgsgeschichte für ein ganzes Leben gewesen.

In der Finanzindustrie wäre er, nach allem was wir heute wissen, wohl auch zu einem vermögenden Mann geworden. Aber ein vermögender Mann, dessen Namen niemand kennt. Jeff Bezos wollte aber mehr. 1994 setzte sich der damals jüngste Vice-President seiner Investmentfirma mit seiner Frau an einem schönen New Yorker Morgen ins Auto und fuhr quer durch Amerika an die Westküste. Den Businessplan für seine riskante Idee tippte er während der Fahrt auf dem Beifahrersitz auf einer Schreibmaschine.

Das Paar ließ das Silicon Valley links liegen und wählte Seattle als Sitz für seine Firmengründung. Amazon.com eröffnete 1995 seine digitalen Pforten und Bezos und ein paar Helfer packten in der kleinen Garage die ersten Kartons mit Büchern, die die Kunden über dieses komische Internet bestellt hatten. Ein digitales Netzwerk, noch in den Kinderschuhen, aber irgendwie magisch für Bezos, der großes Potenzial sah, als Google noch nicht einmal existierte. Der Erfolg gab ihm recht. Nach einem Monat verkaufte er bereits Bücher rund um den Globus und nach zwei Monaten lag der Umsatz bei 20.000 Dollar pro Woche.Heute setzt Amazon.com 178 Milliarden Dollar im Jahr um, und der 48-Jährige Jeff Bezos wird in einem Atemzug mit den Google-Gründern Larry Page und Sergey Brin, Tesla-Chef Elon Musk oder Microsoft-Legende Bill Gates genannt. Letzteren hat er 2017 auch als reichsten Menschen der Erde abgelöst. Anfang 2018 wurde er dann der erste Mensch mit einem Privatvermögen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...