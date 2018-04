Original-Research: CENIT AG - von GBC AG

Einstufung von GBC AG zu CENIT AG

Unternehmen: CENIT AG

ISIN: DE0005407100

Anlass der Studie: Researchstudie (Anno)

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 24,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: Ende GJ 2018

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Cosmin Filker, Marcel Goldmann

Nachhaltige Anhebung des Umsatzniveaus durch KEONYS-Erwerb, Kursziel leicht

angehoben

Die CENIT AG hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017 mit dem Erwerb der

französischen KEONYS-Gruppe eine nachhaltige Anhebung des Umsatzniveaus

erreicht. Nach dem erstmaligen Einbezug des in Paris ansässigen Integrators

und Resellers von PLM-Lösungen von Dassault Systèmes zum 01.07.2017

kletterten die Umsätze auf 151,70 Mio. EUR, nachdem die CENIT AG in den

Vorjahren ein Umsatzniveau im Bereich von jeweils 120 Mio. EUR erreicht

hatte. Bereinigt um die Akquisitionseffekte hätte die Gesellschaft einen

leichten Umsatzrückgang um 0,8 % auf 122,82 Mio. EUR (VJ: 123,77 Mio. EUR)

ausgewiesen.

Die deutliche Umsatzsteigerung findet sich im EBIT-Anstieg auf 12,84 Mio.

EUR (VJ: 11,85 Mio. EUR) wieder, welcher jedoch nur unterproportional

ausgefallen ist. Die daraus resultierende rückläufige EBIT-Marge auf 8,5 %

(VJ: 9,6 %) war so im Vorfeld erwartet worden. Hintergrund dessen ist das

deutlich niedrigere Rentabilitätsniveau der neu erworbenen Gesellschaft,

deren Umsätze überwiegend mit dem Vertrieb und der Integration von

Fremdsoftware erzielt werden. Der EBIT-Beitrag der KEONYS beläuft sich auf

1,34 Mio. EUR, was einer EBIT-Marge in Höhe von 4,6 % entspricht. Stand-

Alone hätte die Gesellschaft also ein EBIT in Höhe von 11,50 Mio. EUR

(EBIT-Marge: 9,4 %) erreicht, was eine nahezu konstante Margenentwicklung

bedeutet hätte. Damit hätte die CENIT AG die zu Beginn des abgelaufenen

Geschäftsjahres 2017 kommunizierte Ergebnis-Guidance eines unveränderten

EBIT nahezu erreicht.

Für das laufende Geschäftsjahr rechnet die CENIT AG mit einem

Umsatzwachstum in Höhe von 25 % und damit einer Fortsetzung der dynamischen

Umsatzentwicklung. Alleine aus der erstmaligen Vollkonsolidierung der

KEONYS-Gruppe, die im abgelaufenen Geschäftsjahr lediglich für sechs Monate

einbezogen war, sollte hier ein signifikanter Basiseffekt bei den

Umsatzerlösen zum Tragen kommen. Die KEONYS-Gruppe hatte im abgelaufenen

Geschäftsjahr insgesamt 55,73 Mio. EUR erwirtschaftet, hiervon 28,88 Mio.

EUR seit der Zugehörigkeit zum CENIT-Konzern.

Auch wenn sich die Umsatzbasis deutlich erhöhen wird, erwartet die

Gesellschaft eine nur konstante Entwicklung des EBIT, was in erster Linie

auf die niedrigere EBIT-Marge der KEONYS zurückzuführen ist. Für die

kommenden Geschäftsjahre sollte die EBIT-Marge aufgrund des neuen Umsatzmix

damit noch unterhalb der im Rahmen des Strategieprogramms 'CENIT 2020' von

der Gesellschaft anvisierten Größenordnung von 10,0 % liegen. Mittelfristig

rechnen wir jedoch vor dem Hintergrund der Forcierung im Bereich der

Eigensoftware sowie einer stärkeren Ausrichtung auf eine Steigerung der

Profitabilität mit einer sukzessiven Margenverbesserung. Dies haben wir in

der Stetigkeitsphase unseres DCF-Bewertungsmodells berücksichtigt.

Im Rahmen des DCF-Bewertungsmodells haben wir ein Kursziel in Höhe von

24,00 EUR (bisher: 23,20 EUR) je Aktie ermittelt. Die leichte

Kurszielanhebung ist dabei auf einen so genannten 'Roll-Over'-Effekt

zurückzuführen, da wir erstmalig die 2019er Prognosen in den konkreten

Schätzzeitraum, einbezogen haben. Die höheren 2019er Prognosen bilden eine

höhere Basis für die Stetigkeitsphase des DCF-Bewertungsmodells. Zu

berücksichtigen ist dabei die aktuell hohe Dividendenrendite in Höhe von

5,0 %. Ausgehend vom aktuellen Aktienkurs vergeben wir das Rating KAUFEN.

