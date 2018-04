Wien - Nach der Wiederwahl der Regierungspartei Fidesz bei der Parlamentswahl am Sonntag (8. April) kann Ministerpräsident Orbán seine dritte Amtszeit in Folge antreten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI). Bei einer ungewöhnlich hohen Wahlbeteiligung (69%) habe die Fidesz-Partei 48,5% der Zweitstimmen erzielt und in 91 der 106 einzelnen Wahlkreise das Direktmandat erworben.

