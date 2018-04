München (ots) -



- Verbraucher schließen im Schnitt Neuwagenkredite in Höhe von rund 18.000 Euro ab - Gebrauchtwagenkäufer nehmen durchschnittliche Darlehen von 13.300 Euro auf - Effektiver Jahreszins für Neuwagen im Schnitt günstiger als für Gebrauchte



Bei Autokäufern, die ihren Pkw über einen Kredit finanzieren, ist VW die beliebteste Automarke.*) Unter den Top Fünf Automarken für eine Finanzierung befinden sich mit BMW, Audi und Mercedes-Benz drei weitere deutsche Autobauer.



Die höchsten Kredite nehmen Käufer eines Mercedes-Benz auf - im Schnitt 16.390 Euro. Käufer eines VW benötigen für die Finanzierung ihres Fahrzeugs durchschnittlich nur 13.014 Euro.



"Verbraucher, die online einen günstigen Autokredit abschließen und ihren Pkw bar bezahlen, sparen doppelt", sagt Christian Nau, Geschäftsführer Kredite bei CHECK24. "Denn viele Autohändler gewähren bei Barzahlung einen deutlichen Preisnachlass." Gerade im Kontext der Diskussion über Dieselfahrverbote sind Barrabatte so hoch wie nie.



Neuwagenkredite im Schnitt bei 18.000 Euro - Darlehen für Gebrauchte über 13.300 Euro



Für einen Neuwagen nehmen CHECK24-Kunden im Schnitt 18.045 Euro zu 2,88 Prozent eff. p. a. auf. Einen Gebrauchten finanzieren sie mit durchschnittlich 13.300 Euro zu einem effektiven Jahreszins von 3,06 Prozent.



Möglicher Grund für den niedrigeren Zins bei Neuwagenkrediten: Neuwagenkäufer finanzieren im Vergleich zu Gebrauchtwagenkäufern deutlich häufiger nur einen Teilbetrag (52 Prozent vs. 36 Prozent) mit einem Kredit. Trotzdem erhält die Bank den Fahrzeugbrief des Neuwagens als Sicherheit. Damit sinkt für die Bank das Ausfallrisiko und somit auch der Zinssatz.



Bei Verbraucherfragen beraten mehr als 200 Kreditexperten



Verbraucher, die Fragen zu einem Konsumentenkredit haben, erhalten bei den über 200 CHECK24-Kreditexperten an sieben Tagen die Woche eine persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Über das Vergleichsportal abgeschlossene Ratenkredite sehen und verwalten Kunden im Kreditcenter.



*)Betrachtet wurden alle 2017 über CHECK24 abgeschlossenen Kredite mit dem Verwendungszweck Neu- oder Gebrauchtwagen. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.check24.de/kredit/publikationen/autokreditstudie-2018/



