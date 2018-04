Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Lufthansa ist eine von mehreren Fluggesellschaften, die Interesse an der insolventen Alitalia SpA angemeldet haben. "Wir haben ein Dokument eingereicht, in dem wir unsere Ideen für eine restrukturierte 'NewAlitalia' skizzieren", sagte ein Lufthansa-Sprecher am Dienstag. "Auf dieser Basis können wir uns weitere Gespräche vorstellen. Wir haben immer betont, dass wir nur an einer restrukturierten Alitalia interessiert sind."

Der Sprecher wollte sich zu weiteren Details nicht äußern, wie zum Beispiel, ob Lufthansa allein oder zusammen mit anderen Partnern ein Gebot abgegeben hat.

Die britische Easyjet hatte am Montagabend bereits mitgeteilt, dass sie ihr Angebot für Alitalia erneuert, aber überarbeitet habe, und ihr Interesse bekundet habe, eine restrukturierte Alitalia als Teil eines Konsortiums zu übernehmen. Der Inhalt des Angebots sei vertraulich und es gebe keine Gewissheit, dass eine Transaktion stattfinden werde.

Alitalia selbst teilte mit, dass drei Gebote eingegangen seien, die nun geprüft würden. Weitere Details waren nicht unmittelbar verfügbar.

Alitalia ist seit Mai 2017 insolvent und soll zum Teil oder ganz verkauft werden. Eine Verstaatlichung hat die italienische Regierung ausgeschlossen, sie favorisiert eine Komplettübernahme und hält mit einem Überbrückungskredit den Flugverkehr für mehrere Monate aufrecht.

