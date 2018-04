BERLIN (Dow Jones)--Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Grundsteuer hat der Eigentümerverband Haus und Grund die Hoffnung auf eine niedrigere Grundsteuer geäußert und die Kommunen dazu aufgefordert, die Steuer gering zu halten. "Wir haben die Zusagen aus der Bundespolitik zumindest, dass die Grundsteuernovelle aufkommensneutral erfolgen soll", sagte Verbandspräsident Kai Warnecke im Deutschlandfunk.

"Im Übrigen haben wir die Hoffnung, angesichts der jüngsten Zahlen, wonach die meisten Städte und Gemeinden Überschüsse erzielen, insgesamt fast 10 Milliarden Euro im vergangenen Jahr, dass die Grundsteuer dann gar nicht mal so hoch ausfallen muss, wie sie heute ist."

Zwar werde es zu Neubewertungen von Wohneigentum kommen, und man werde "definitiv mit Verschiebungen zu rechnen haben", weil sich seit der letzten Bewertung Wohnquartiere verändert hätten. Warnecke ging davon aus, dass auch beliebte innerstädtische Wohnquartiere wie Prenzlauer Berg in Berlin betroffen sein werden. "Dort wird es zu Steigerungen kommen, das ist keine Frage", sagte er. Jedoch habe es mit dem Hebesatz "jede Stadt oder Gemeinde in der Hand, die Grundsteuer niedrig zu halten".

Scholz will Steuererhöhung verhindern

Allerdings müsse man damit rechnen, dass einige Kommunen "die Gelegenheit nutzen, um noch einmal richtig Kasse zu machen". Der Verband wolle hier "den Kommunalpolitikern auf die Finger schauen und uns gegebenenfalls zur Wehr setzen". Warnecke plädierte für eine allein flächenbezogene Grundsteuer. Das würde extreme Spitzen auch in solchen Wohnquartieren wie dem Prenzlauer Berg vermeiden, weil allein die Grundstücksfläche oder die Objektgröße maßgeblich für die Grundsteuer wären, sagte er. Eine Bodenwertsteuer lehnte der Präsident von Haus und Grund ab.

Die Karlsruher Richter hatten am Dienstag die derzeitige Bemessung der Grundsteuer verworfen und dem Gesetzgeber eine Frist bis zum 31. Dezember 2019 zur Neuregelung gesetzt. Bis Ende 2024 müssen dann alle rund 35 Millionen Grundstücke nach den neuen Regeln veranlagt werden. Im Mittelpunkt der Prüfung hatten Verzerrungen durch die derzeit zugrundegelegten Einheitswerte von 1964 für die westlichen und 1935 für die östlichen Bundesländer gestanden.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hatte in einer ersten Reaktion gefordert, Bund, Länder und Kommunen müssten sich jetzt schnell zusammensetzen, um ein Konzept für die Besteuerung zu entwickeln. Dabei müsse sichergestellt werden, dass es nicht zu Steuererhöhungen für die Grundeigentümer und Mieter komme, hatte er am Rande der Kabinettsklausur in Meseberg gesagt. Andererseits müsse aber auch sichergestellt sein, dass auch die Kommunen ihre Aufgaben in Zukunft gut wahrnehmen könnten.

