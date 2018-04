Seit dem 3. April wird Spotify (WKN:A2JEGN) öffentlich gehandelt, und die Bewertungen kommen jetzt so langsam rein. Der erste große Wall-Street-Profi, der seine Meinung abgab, war John Tinker von Gabelli, der ein Kursziel von 130 Dollar auf die Aktien vorgab. Das ist nicht gut für eine Aktie, die an ihrem ersten Handelstag bei 165,90 Dollar lag, bevor sie etwas absank, aber Tinker glaubt, dass die Bewertung für den führenden Musik-Streaming-Abonnementdienst auf dem aktuellen Niveau aus dem Gleichgewicht geraten ist. Er bevorzugt Pandora (WKN:A1C6JV) als günstigeren Weg in die vielversprechende digitale Musiknische. Am Donnerstag waren die Analysten Spotify gegenüber dann wohlgesinnter, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...