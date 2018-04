IRW-PRESS: 360 Blockchain Inc.: 360 Blockchain Inc. veröffentlicht Aktionärsbrief

360 Blockchain Inc. veröffentlicht Aktionärsbrief

Vancouver (British Columbia, Kanada), 11. April 2018. George Tsafalas, President und Chief Executive Officer von 360 Blockchain Inc. (CSE: CODE, FWB: C5B, OTC: BKLLF) (360 oder das Unternehmen), einem Blockchain-Technologie-Investmentunternehmen, hat einen wichtigen Aktionärsbrief veröffentlicht.

Werte Aktionäre von 360 Blockchain Inc.,

ich möchte die Gelegenheit nutzen, ein Update der Wachstumsinitiativen des Unternehmens bereitzustellen, wobei das Hauptaugenmerk weiterhin auf die Steigerung des Aktionärswerts gerichtet sein wird.

Seit Jahresbeginn haben wir größere Investitionen in mehrere revolutionäre Blockchain-basierte Unternehmen begonnen und/oder abgeschlossen, einschließlich SV CryptoLab, Arcology und Pressland. Wir werden auch weiterhin bescheidene Erstinvestitionen in Teams tätigen, die an Lösungen für die dringendsten Probleme der Industrie arbeiten. So plant ePIC beispielsweise die Herstellung eines Rechenchips, der eigens für das Schürfen von Kryptowährungen konzipiert ist.

Mit der Ernennung von Jeff Koyen zum President und CEO von 360 Blockchain USA, unserer Tochtergesellschaft mit Sitz in den USA, hat das Unternehmen große Aufmerksamkeit in den Medien erhalten - nicht nur in der Wirtschaftspresse und in der Blockchain-Branche, sondern auch in anderen Medien. In diesem Frühjahr wird Herr Koyen als Moderator und/oder Mitglied an mehreren bekannten Technikkonferenzen teilnehmen.

360 Blockchain Inc. sieht in der Blockchain-Branche weiterhin beträchtliche Wachstumsmöglichkeiten. Ebenso wie sich das Internet von einer Kuriosität der 1990er Jahre zu Beginn der 2000er Jahre zur revolutionärsten Technologie der Welt entwickelte, wird sich auch die Blockchain-Technologie auf alle Aspekte unseres täglichen Lebens auswirken. Als eines der Pionierunternehmen brachte sich das Unternehmen in eine günstige Lage, um von dieser breiten Akzeptanz zu profitieren.

Jüngste Höhepunkte von 360

- Am 1. Januar 2018 wurde Jeff Koyen zum President und CEO von 360 Blockchain USA ernannt - einer Tochtergesellschaft von 360 Blockchain Inc., die gegründet wurde, um Investitionen in Unternehmen mit Sitz in den USA zu vereinfachen.

- Am 4. Januar meldete das Unternehmen eine Investition in Höhe von 100.000 Dollar in ePIC Blockchain Technologies Inc. (ePIC), einem Hersteller von äußerst energieeffizienten Tools und Infrastrukturen zum Schürfen von Kryptowährungen mit Sitz in Toronto. Die Investition von 360 wird für die Beschleunigung der Entwicklung des Bitcoin-Mining-Chips der ersten Generation von ePIC verwendet werden.

- Am 17. Januar schloss 360 seinen bereits zuvor gemeldeten Erwerb von 60 Prozent von SV CryptoLab Inc. ab.

- Am 28. Februar emittierte das Unternehmen 40.999.500 Einheiten zu einem Preis von 0,10 Dollar pro Einheit (Bruttoeinnahmen von 4.099.950 Dollar). Die Einnahmen werden als Betriebskapital und potenzielle Geschäftsinvestitionen verwendet werden.

- Am 20. März meldete SV CryptoLab seinen Frühjahrs-Hackathon, eine Veranstaltung, bei der Lösungen für den Schutz von Investitionen in Kryptowährungen vor Preisverfallen entwickelt werden.

- Am 5. April meldete das Unternehmen den Abschluss der Übernahme von Pressland, einem Medien-Start-up-Unternehmen mit Sitz in Brooklyn, das als Blockchain-basierte Unternehmensplattform neu gestartet wird, um Fake News zu bekämpfen. Jeff Koyen, President und CEO von 360 Blockchain USA, wird die Entwicklung leiten.

- Am 9. April meldete Arcology die Zusammenstellung seines leitenden Technikteams und begann formell mit der Erstellung einer neuen auf Unternehmen fokussierten Blockchain-Plattform, um den Marktführer Ethereum zu verbessern und mit diesem zu konkurrieren.

360 Blockchain Inc. ist weiterhin aktiv auf der Suche nach Investmentmöglichkeiten in Blockchain-Technologien in frühem Stadium, insbesondere in den Bereichen Smart Contracts für Unternehmen, globale Datenverwaltung, Medienverbreitung und -eigentümerschaft sowie Lieferkettenprüfung.

Obwohl das Unternehmen nicht direkt in Kryptowährungen investiert, untersuchen zumindest zwei unserer Portfolio-Unternehmen Pläne hinsichtlich der Emission ihrer eigenen Transaktionswährungen in Form von Blockchain-basierten kryptografischen Token. Gemäß der Arbeit innerhalb entsprechender Ordnungsrahmen wird das Unternehmen weitere Details zu diesen Angeboten bekannt geben, sobald sie verfügbar sind.

Mit freundlichen Grüßen

George Tsafalas, President und CEO

Über 360 Blockchain Inc.

Unsere Mission: Stärkung von Blockchain-Technologien mit Kapital und Erfahrung, um einen exponentiellen Wert zu schaffen.

Beschreibung des Unternehmens: 360 Blockchain Inc. bedient sich bei der Beschleunigung der Entwicklung und Anwendung revolutionärer Blockchain-Technologien eines ganzheitlichen Ansatzes, indem es Kapital und Expertise investiert. Wir sind der Auffassung, dass die Blockchain-Technologie (ein verteiltes System, das transparent und unbestechlich ist) das Potenzial aufweist, die Art und Weise, wie Geschäfte durchgeführt werden, grundlegend zu verändern, und dabei Sicherheit bietet, Kosteneinsparungen erzielt und eine Effizienz erreicht, die es in der digitalen Welt des Internets noch nicht gegeben hat. Das Hauptaugenmerk von 360 Blockchain ist auf diese Technologien im Hinblick auf kryptographische Tokens und transaktionsbasierte Kryptowährungen, Smart Contracts auf Unternehmensebene, die globale Datenverwaltung, Medienverbreitung und -besitz, Lieferketten-Auditing und vieles mehr.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

George Tsafalas, President & CEO

oder

Anil Mall

Investor Relations

Tel: 1 (778) 806-5150

E-Mail: IR@360blockchaininc.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemeldung können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die mit einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen hinsichtlich der zukünftigen Finanzlage, der Geschäftsstrategie, der Verwendung von Einnahmen, der Vision des Unternehmens, geplanter Erwerbe, Partnerschaften, Joint Ventures, strategischer Allianzen oder Kooperationen, Budgets, Kosten, Pläne und Ziele des Unternehmens. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Ansichten des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management zurzeit zur Verfügung stehen. Oftmals, jedoch nicht immer, können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von Begriffen wie plant, erwartet, wird erwartet, budgetiert, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, glaubt oder Variationen solcher Begriffe und Phrasen (einschließlich deren Verneinung), oder durch Aussagen, wonach bestimmte Aktionen eintreffen könnten, sollten, würden oder werden, identifiziert werden. Eine Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren könnte dazu führen, dass sich tatsächliche Ergebnisse oder Leistungen erheblich von jenen unterscheiden, die in zukunftsgerichteten Informationen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen einige nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen. Dazu zählen unter anderem auch die Auswirkungen der allgemeinen Wirtschaftslage, die Branchensituation und die Abhängigkeit von behördlichen Genehmigungen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die Annahmen, auf denen solche Informationen beruhen, sich möglicherweise als ungenau herausstellen könnten, selbst wenn diese zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen können daher nicht als verlässlich gelten. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten - weder infolge neuer Informationen noch infolge zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen -, sofern dies nicht in den Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43031

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43031&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA88557 T1084

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA88557T1084

AXC0088 2018-04-11/10:00