Michael Fabry wird in dieser Rolle die Erweiterungsaktivitäten in der europäischen Automobilindustrie des führenden Anbieters für Audio Signalverarbeitung und Sprachbedienung leiten.

DSP Concepts, Inc., ein Entwickler von embedded Audio-Processing-Lösungen, gab heute bekannt, dass Michael Fabry mit Wirkung zum 1. März 2018 zum Geschäftsführer des Stuttgarter Büros des Unternehmens (DSP Concepts GmbH) ernannt wurde.

Michael Fabry ist bekannt als einer der Gründer der Automobil-Technology-Firma S1nn GmbH Co. KG, wo er unter anderem eine Schlüsselrolle in der Entwicklung der prämierten Sound-Systeme für Tesla Model X und S, spielte. Er kam 2016 als Senior Director Automotive Audio Systems zu DSP Concepts, wo er den Aufbau des Stuttgarter Ingenieurteams übernahm und den Vertrieb der Audio Weaver, Voice UI- und Automotive-Audioalgorithmen von DSP Concepts auf eine breitere Basis von Automobil-OEMs und Tier 1s erweiterte.

In seiner neuen Rolle wird sich Michael Fabry darauf konzentrieren, die technischen Möglichkeiten von Audio Weaver weiter zu verbessern und zu erweitern. Gleichzeitig unterstützt die DSP Concepts GmbH die Kunden bei der Integration ihrer Sprachbedienungs-, Audiounterhaltungs- und Klangsynthesesysteme, die für den Verkauf, die Sicherheit und den Kundennutzen im Automobil immer wichtiger werden.

Vor seiner Tätigkeit bei der DSP Concepts GmbH und der S1nn GmbH Co. KG war Michael Fabry zudem in leitenden Positionen bei Harman Becker Automotive Systems und Bose Automotive tätig.

"Wir haben das große Glück, dass Michael Fabry unsere europäischen Geschäftsaktivitäten leitet. Sein fundiertes Wissen und seine umfangreichen Kontakte in der Automobilindustrie haben maßgeblich dazu beigetragen, unsere Beziehungen zu den wichtigsten Akteuren in diesem Bereich zu erweitern und auszubauen ", sagte Dr. Paul Beckmann, Gründer und CTO von DSP Concepts. "Dank Michael Fabry haben wir unsere Technologien in einige der fortschrittlichsten Fahrzeuge integriert, die heute weltweit auf unseren Straßen unterwegs sind. Sie werden zudem in vielen der wichtigsten Produkteinführungen der nächsten fünf Jahre enthalten sein."

Über DSP Concepts

DSP Concepts, Inc. bietet digitale Audiosignalverarbeitungslösungen, die über die Audio Weaver-Plattform bereitgestellt werden. Die Vielseitigkeit und Flexibilität von Audio Weaver ermöglicht es, aus jeder Kombination von Komponenten eine hervorragende Leistung zu erzielen. DSP Concepts ist auf die Verarbeitung von Mikrofonsignalen sowie die Wiedergabeverarbeitung spezialisiert und ist der führende Anbieter für Audiolösungen für Top-Marken im Automobil- und Konsumgüterbereich. Gegründet von Dr. Paul Beckmann im Jahr 2003, hat DSP Concepts seinen Hauptsitz in Santa Clara, Kalifornien, und Niederlassungen in Boston, Stuttgart und Shanghai. Weitere Informationen zu DSP Concepts erhalten Sie unter: dspconcepts.com/about/contacts oder im Internet unter: dspconcpts.com.

Audio Weaver ist eine eingetragene Marke von DSP Concepts, Inc. Alle anderen Produkt- und Firmennamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Inhaber.

