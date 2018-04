GIEAG Immobilien AG: GIEAG beginnt nächste Phase bei Immobilienprojekt in Karlsruhe DGAP-News: GIEAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Immobilien GIEAG Immobilien AG: GIEAG beginnt nächste Phase bei Immobilienprojekt in Karlsruhe 11.04.2018 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. GIEAG beginnt nächste Phase bei Immobilienprojekt in Karlsruhe Revitalisierung des "Verwaltungsgebäudes" mit rd. 11.000 Quadratmetern Fläche steht an Verhandlungen mit potenziellen Mietern wurden bereits begonnen und gestalten sich vielversprechend Kombination aus erfolgreicher Verlängerung eines langfristigen Mitvertrags im "Technikgebäude" und Neugestaltung des "Verwaltungsgebäudes" unterstreicht Innovationskraft der GIEAG im Asset Management München, 11. April 2018. Die GIEAG Immobilien AG (GIEAG) beginnt mit der nächsten Phase ihres Immobiliengroßprojekts in Karlsruhe. Das Ensemble an der Philipp Reis Straße/ Rüppurrer Straße besteht aus zwei Gebäudeteilen, dem "Technikgebäude" und dem "Verwaltungsgebäude". Nachdem beim "Technikgebäude" mit rd. 22.000 Quadratmetern Fläche der Mietvertrag mit einem Telekommunikationsunternehmen langfristig verlängert werden konnte, steht nun die Revitalisierung des "Verwaltungsgebäudes" mit insgesamt rd. 11.000 Quadratmetern Fläche an. Vor diesem Hintergrund wurden bereits Verhandlungen mit verschiedenen Interessenten als künftige Globalmieter begonnen, von deren Ergebnis die künftige Nutzung und Gestaltung des Gebäudes abhängen. Die Gespräche gestalten sich vielversprechend. Parallel hat GIEAG in Abstimmung mit der Stadt Karlsruhe im Rahmen einer Mehrfachbeauftragung einen städtebaulichen Wettbewerb zur Gestaltung und künftigen Nutzung der bestehenden Freiflächen ins Leben gerufen, der im Juli 2018 abgeschlossen sein soll. Thomas Männel, Vorstand von GIEAG: "Mit unserem Projekt in Karlsruhe zeigen wir einmal mehr die Innovationskraft der GIEAG im Asset Management und bei der Entwicklung von Immobilien. Mit dem Dreiklang aus langfristiger Mietvertragsverlängerung in einem Gebäudeteil, Revitalisierung und Neuvermietung des anderen Gebäudeteils einhergehend mit der Neugestaltung der Freiflächen, positionieren wir die Gesamtimmobilie neu. So schaffen wir ein städtebauliches Umfeld, dass für Mietinteressenten und die Anrainer gleichermaßen attraktiv ist. Gleichzeitig steigern und sichern wir auf diese Weise den Wert der Immobilie und des Areals langfristig." Über GIEAG Immobilien AG (GIEAG) GIEAG ist eine familiengefuhrte Munchner Immobilienaktiengesellschaft. Die Aktien der GIEAG Immobilien AG werden an der Börse München gehandelt. Das GIEAG Experten-Team ist dabei Garant fur innovative und zukunftsweisende Konzepte. Durch die Verbindung der drei Assetklassen - Office, Wohnen, Logistik - und der zwei Leistungsbereiche - Entwicklung und Bestandshaltung - bietet das Unternehmen eine im Markt einzigartige Stabilität. So entwickelte und optimierte die GIEAG Immobilien AG in den vergangenen 18 Jahren eine Vielzahl von Immobilienprojekten, mit Flächen von 1.500 m² bis 145.000 m² bei einer Einzelinvestitionssumme von bis zu 100 Millionen Euro. Partnerschaftlichkeit, Beharrlichkeit, Transaktionssicherheit und Schnelligkeit sind fur die GIEAG die Basis einer nachhaltigen Wertentwicklung. Kontakt GIEAG Immobilien AG Investor Relations, Philipp Pferschy Oettingenstraße 35 80538 München ir@gieag.de Tel: +49 89 290516-0 edicto GmbH Axel Mühlhaus, Peggy Kropmanns amuehlhaus@edicto.de Tel.: +49 69 905505-52 11.04.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: GIEAG Immobilien AG Oettingenstrasse 35 80538 München Deutschland Telefon: +49 89 290516-0 Fax: +49 89 290516-11 E-Mail: info@gieag.de Internet: www.gieag.de ISIN: DE0005492276 WKN: 549227 Börsen: Freiverkehr in München Ende der Mitteilung DGAP News-Service 673145 11.04.2018

