Studie "Web of Profit" von Bromium deckt sozio-ökonomische Unterschiede und Unterschiede im Ausgabeverhalten von Internetkriminellen auf

CUPERTINO,Kalifornien (USA), 11. April 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bromium, Inc., der Pionier und Marktführer im Bereich der Isolierung von Anwendungen mithilfe von auf Virtualisierung basierender Sicherheit, gab heute die Ergebnisse einer unabhängigen akademischen Studie dazu bekannt, wie viel Geld Internetkriminelle verdienen und wofür sie es ausgeben. Die Erkenntnisse sind Teil einer größeren neunmonatigen Studie mit dem Titel Into the Web of Profit (https://learn.bromium.com/rprt-web-of-profit.html) (Ins Netz des Profits), die von Bromium gesponsert wurde.

Die Forschungsergebnisse zeigen auf, dass Einkommen und Ausgaben nahezu dem Klischee entsprechen. Da Internetkriminelle keine Steuern auf ihr Einkommen zahlen müssen, katapultiert ihr jährliches Einkommen sie in einige der höheren Bereiche.

Besserverdienende erwirtschaften bis zu 2 Mio. USD/1,4 Mio. GBP - fast soviel wie ein FTSE250-CEO

- fast soviel wie ein FTSE250-CEO (https://www.independent.co.uk/news/business/news/ftse-250-ceo-average-salary-1-million-11-per-cent-rise-2016-a8031936.html) Durchschnittliche Kriminelle erwirtschaften bis zu 900.000 USD/639.000 GBP - mehr als doppelt so viel wie das Gehalt des US-Präsidenten

- mehr als doppelt so viel wie das Gehalt des US-Präsidenten (https://www.law.cornell.edu/uscode/text/3/102) Einstiegs-Hacker erwirtschaften 42.000 USD/30.000 GBP - wesentlich mehr als der durchschnittliche Hochschulabsolvent in Großbritannien (https://www.graduate-jobs.com/gco/Booklet/graduate-salary-salaries.jsp)

"Jedes Mal, wenn jemand ein Lösegeld bezahlt, nimmt er am Netz des Profits teil", sagt Gregory Webb, CEO von Bromium. "Internetkriminalität ist ein lukratives Geschäft und birgt im Vergleich zu anderen Arten der Kriminalität relativ geringe Risiken. Internetkriminelle werden nur selten gefasst und verurteilt, da sie fast unsichtbar sind. In einem Umfeld, in dem Kriminelle ihre Geschäfte immer gewinnbringender nutzen, indem jeder vorinstallierte Schadsoftware kaufen kann oder Hacker auf Abruf angeheuert werden können, ist es eine immer größer werdende Herausforderung, die Hauptakteure dingfest zu machen. Die Cybersicherheitsbranche, Unternehmen und die Strafverfolgungsbehörden müssen zusammenkommen, um Hackern das Handwerk zu legen und ihre Einnahmequellen zum Versiegen zu bringen. Wir glauben, dass wir Internetkriminalität deutlich erschweren können, indem wir uns auf neue Methoden der Cybersicherheit konzentrieren, die schützen, anstatt aufzuspüren."

Daten, die anhand von Interviews mit 100 verurteilten oder derzeit noch aktiven Internetkriminellen aus erster Hand gesammelt wurden, zeigen in Verbindung mit Recherchen im Dark Web Folgendes auf:

15 % der Internetkriminellen geben das meiste Geld für den unmittelbaren Bedarf aus - zum Beispiel, um Windeln zu kaufen und Rechnungen zu bezahlen .

und . 20 % der Internetkriminellen konzentrieren ihre Ausgaben auf schlechte Gewohnheiten - wie zum Beispiel den Kauf von Drogen oder das Bezahlen von Prostituierten .

oder das . 15 % der Internetkriminellen machen Ausgaben, um einen Status zu erreichen oder um Personen, mit denen sie romantische Beziehungen eingehen wollen, oder andere Kriminelle zu beeindrucken - zum Beispiel, indem sie teuren Schmuck kaufen .

. 30 % der Internetkriminellen wandeln einen Teil ihres Einkommens in Anlagen um - wie zum Beispiel Immobilien oder Finanzinstrumente und andere Wertgegenstände wie Kunst oder Wein .

oder und andere Wertgegenstände wie oder . 20 % der Internetkriminellen geben zumindest einen Teil ihres Einkommens für Reinvestitionen in weitere kriminelle Aktivitäten aus - zum Beispiel für den Kauf von IT-Equipment.

Tatsächlich merkt der Bericht an, dass es einen wachsenden Markt gibt, der die Bedürfnisse von Internetkriminellen erfüllt, indem es ihnen ermöglicht wird, mit virtuellen Währungen zu bezahlen. Websites wie zum Beispiel White Company (http://thewcomp.com/), Bitcoin Real Estate (http://bitcoin-realestate.com/) und de Louvois (https://delouvois.com/) bieten Luxusprodukte an, die in Bitcoin ausgezeichnet sind, was sich zu einer Sorge (https://blogs.bromium.com/cybercriminals-use-bitcoin-to-launder-money/) für Finanzanalysten entwickelt.

"Die Spannbreite der Ausgabegewohnheiten bei den Internetkriminellen war faszinierend", sagte der Forscher Dr. Mike McGuire. "Viele Internetkriminelle geben ihr Geld aus, um ihren Status zu erhöhen, ob nun gegenüber Gleichgesinnten oder aufgrund von romantischen Interessen. Eine Person in Großbritannien, die ungefähr 1,2 Mio. pro Jahr verdiente, gab große Geldsummen auf einer Reise nach Las Vegas aus. Er gab an, dort 40.000 USD verspielt und 6.000 USD für das Mieten von Sportwagen ausgegeben zu haben, so dass sie "stilvoll" in Kasinos und Hotels ankommen konnten. Ein weiterer Internetkrimineller aus Großbritannien wandelte seine Erlöse in Gold, Drogen sowie teure Uhren um und gab 2.000 GBP pro Woche für Prostituierte aus. Es ist erschreckend, wie leicht Internetkriminelle ihre illegalen Einkünfte ausgeben können - es existiert ein ständig wachsender Markt, der fast darauf zugeschnitten ist, dass Internetkriminelle diese ausschweifenden Käufe unter nur geringer oder gar keiner Regulierung oder Aufsicht tätigen können."

Weitere Erkenntnisse werden während der RSA-Konferenz in San Francisco veröffentlicht. Dr. McGuire wird alle Erkenntnisse der Studie in seinem Vortrag am 20. April (https://www.rsaconference.com/events/us18/agenda/sessions/10353-Into-the-Web-of-Profit-Tracking-the-Proceeds-of-Cybercrime) von 9.00-9.45 Uhr auf dem Sicherheits-Mashup-Kanal - Code MASH-F01 - vorstellen.

Methodik

Into the Web of Profit (https://learn.bromium.com/rprt-web-of-profit.html) ist eine neunmonatige wissenschaftliche Studie von Dr. Mike McGuire, Senior Lecturer in Kriminologie an der Surrey University. Sie basiert auf Interviews aus erster Hand mit verurteilten Internetkriminellen, Daten von internationalen Strafverfolgungsbehörden und Finanzinstituten sowie verdeckten Ermittlungen im Dark Web. Erhalten Sie den kostenlosen Bericht: https://learn.bromium.com/rprt-web-of-profit.html. (https://learn.bromium.com/rprt-web-of-profit.html.) .

Über Bromium, Inc.

Bromium schützt Ihre Marke, Daten und Menschen mithilfe von auf Virtualisierung basierender Sicherheit. Wir wandeln die größte Verantwortung eines Unternehmens - Endpunkte - in seine beste Verteidigung. Durch die Kombination unserer patentierten hardwaregestützten Containerisierung zur Bereitstellung von Anwendungsisolierung und -steuerung mit einem verteilten Sensornetzwerk, um Schutz über alle großen Bedrohungsvektoren und Angriffstypen hinweg zu bieten, halten wir Schadsoftware auf, bevor sie überhaupt Schaden anrichten kann. Anders als herkömmliche Sicherheitstechnologien isoliert Bromium Bedrohungen automatisch und passt sich mithilfe von Verhaltensanalysen neuen Bedrohungen an. Darüber hinaus werden Informationen zu Bedrohungen sofort veröffentlicht, um die Auswirkungen von Schadsoftware zu beseitigen. Bromium bietet Sicherheit auf Verteidigungsniveau an und kann eine schnell wachsende Anzahl von Fortune 500-Unternehmen und Regierungsbehörden zu seinen Kunden zählen.

Über Dr. Mike McGuire

Dr. Michael McGuire kam im September 2012 als Senior Lecturer in Kriminologie zur Abteilung. Zuvor studierte er Philosophie und Wissenschaftliche Methodik an der London School of Economics, wo er einen Bachelor of Science mit Auszeichnung in Wirtschaftswissenschaften erwarb. Er promovierte am Kings College London. Seitdem hat er internationales Ansehen für seine Forschungen mit Bezug auf Technologie und das Justizsystem erworben und hat zahlreiche Arbeiten in diesen Bereichen veröffentlicht. Kontakt: m.mcguire@surrey.ac.uk (mailto:m.mcguire@surrey.ac.uk)

