Die Investmentbank Oddo BHF hat Hypoport von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 139 auf 163 Euro angehoben. Er rechne bei dem Finanzdienstleister mit einer stark verbesserten Profitabilität im Jahr 2018, schrieb Analyst Martin Decot in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Unternehmen dürfte den Marktanteil mit seiner Kreditplattform Jahr für Jahr steigern. Mit seinen Versicherungsangeboten sei es außerdem in der "Pole Position", um einen neuen Marktstandard bei Vermittlern zu setzen./tih/mis

Datum der Analyse: 10.04.2018

ISIN DE0005493365

