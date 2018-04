Zürich (ots) - Die Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten

verlangen mit grosser Mehrheit Nachhaltigkeit, ergibt die "Trusted

Brands 2018"-Umfrage von Reader's Digest. Regionale Erzeugnisse

erhalten den Vorzug. Gewünscht werden ausserdem klar erkennbare

Packungsinformationen über den Inhalt.



Die umweltbezogenen Forderungen sind ausgeprägt. In der "Trusted

Brands 2018"-Studie von Reader's Digest fordern 74 Prozent der

Befragten, dass deutlich mehr Produkte nachhaltig hergestellt werden

sollten. Besonders ausgebildet ist der Wunsch bei den über

60-Jährigen (78 Prozent) und bei den Romands (79 Prozent). Weit mehr

als die Hälfte der Umfrageteilneh-mer vertreten die Meinung, es gebe

bestimmte Produkte, bei denen sich Bio-Qualität lohne. Frauen stimmen

der Aussage mit 63 Prozent wesentlich stärker zu als Männer mit 52

Prozent. Bei den Altersgruppen zeigen sich wenig Unterschiede: 60

Prozent der 18 bis 29-Jährigen und 57 Prozent der über 60-Jährigen

finden zumindest einzelne Bio-Produkte attraktiv.



Qualität vor Preis



Die Konsumentinnen und Konsumenten sind für ihre Anliegen zu

höheren Ausgaben bereit: 57 Prozent der Umfrageteilnehmer geben an,

für nachhaltig produzierte Waren etwas mehr bezahlen zu wollen.

Deutlicher noch ist der Wille, für regionale Produkte einen Zuschlag

zu entrichten (62 Prozent). Bei den Bio-Produkten ist die

Bereitschaft, tiefer in die Tasche zu greifen, weniger ausgeprägt.

Hier sagen 43 Prozent der Befragten Ja zu einem höheren Entgelt.

Auffällig ist ein Nebenaspekt: 55 Prozent der Befragten sind der

Meinung, Bio-Produkte seien weniger mit Pestiziden belastet als

konventionelle, doch nur 40 Prozent der Teilnehmer denkt dabei an die

eigene Gesundheit.



Gesundheitsbewusst



Mehr als zwei Drittel der Konsumentinnen und Konsumenten haben die

Zuträglichkeit der Nahrungsmittel im Auge. 68 Prozent der Befragten

verlangen deutliche Angaben, wieviel Zucker, Salz und Kalorien ein

Produkt enthält. Das Bedürfnis nach übersichtlichen

Inhaltsdeklarationen steigt mit dem Alter an. 79 Prozent der über

60-Jährigen, aber nur 59 Prozent der 18 bis 29-Jährigen bestehen auf

entsprechenden Vermerken. Der Wunsch nach klaren Informationen

schlägt sich auch in der Kritik von 61 Prozent der Umfrageteilnehmer

nieder, die Auflistung der Zutaten von industriell gefertigten

Produkten sei häufig schlecht verständlich.



Zur Studie "Trusted Brands" von Reader's Digest



"Trusted Brands" ist eine unabhängige Studie und misst seit 2001

jährlich das Markenvertrauen von Konsumenten. Sie zählt zu den

etabliertesten und grössten Konsumentenstudien, ist Vorreiterin für

andere Studien dieser Art und als Markenmonitor anerkannt.

Einzigartig bleibt der Ansatz, die Markenfrage ungestützt, also ohne

jegliche Markenvorgabe zu stellen. Die Konsumenten allein geben

preis, welche Vertrauensmarke bei ihnen ganz oben steht. Die 2300

Personen, die Reader's Digest dieses Jahr in der Schweiz befragte,

nannten insgesamt 2348 verschiedene Marken, die sie persönlich für

besonders vertrauenswürdig halten. Die Studie wurde dieses Jahr im

Auftrag von Reader's Digest vom Marktforschungsinstitut Dialego

durchgeführt.



