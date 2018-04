Von Manuel Priego-Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach der kräftigen Erholung der vergangenen Tage, setzen sich die Kurse an Europas Börsen im frühen Handel am Mittwoch ein wenig. Die Anleger warten auf neue Impulse. Liefern könnten sie die US-Verbraucherpreise am Nachmittag. Etwas auf die Stimmung drückt dagegen die geopolitische Lage. Ein US-Militärschlag gegen das Assad-Regime in Syrien und damit eine Konfrontation mit Russland wird als Risikofaktor gesehen. Die Ölpreise zogen am Dienstag stark an. Der DAX verliert im frühen Geschäft 0,2 Prozent auf 12.373 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,2 Prozent auf 3.434 Punkte nach unten.

Am Devisenmarkt baut der Euro die Vortagesgewinne leicht aus und notiert bei 1,2385 Dollar. Die Gemeinschaftswährung wurde am Dienstag gestützt von Aussagen des österreichischen Zentralbankchefs Ewald Nowotny. Dieser erklärte, er habe kein Problem damit, den Einlagesatz in einem ersten Schritt auf minus 0,2 von minus 0,4 Prozent zu erhöhen und im Anschluss den Refinanzierungssatz. Am Abend wird das Fed-Protokoll der US-Notenbank-Sitzung vom 20./21. März veröffentlicht. Bei den US-Verbraucherpreisen rechnen Analysten für März mit einer unveränderten Lesung.

Zuckerberg-Anhörung gut aufgenommen

Tendenziell stützend für den Tech-Sektor wird die insgesamt freundlich aufgenommene Anhörung von Facebook-Gründer Mark Zuckerberg vor dem US-Kongress gewertet. Zuckerberg hat den Schutz von privaten Nutzerdaten vor Missbrauch zu seiner Priorität erklärt. Jeder Nutzer der Online-Netzwerke seines Konzerns "sollte Kontrolle darüber haben, wie seine Informationen verwendet werden", sagte Zuckerberg. Die Facebook-Aktie reagierte mit deutlichen Aufschlägen auf die Anhörung. Die Furcht der Anleger vor einer stärkeren Regulierung des Sektors dürfte nachgelassen haben. Technologie-Aktien handeln im frühen Geschäft mit leichten Aufschlägen.

T-Mobile US und der US-Mobilfunkkonzern Sprint lassen ihre erst im November für gescheitert erklärten Fusionsverhandlungen offenbar wieder aufleben. Wie mit der Angelegenheit vertraute Personen weiter berichten, befinden sich diese Gespräche allerdings noch im Anfangsstadium. Es wäre das dritte Mal in vier Jahren, dass sich die US-Tochter der Deutschen Telekom und der Rivale Sprint an einem Zusammenschluss versuchen. Die Titel von T-Mobile US kletterten im US-Handel um 5,7 Prozent, Sprint haussierten um 17,1 Prozent. Für die Aktie der Deutschen Telekom geht es um 3,6 Prozent nach oben.

An der Londoner Börse geht es für Tesco nach Geschäftszahlen um 4,4 Prozent aufwärts. Laut Jefferies ist das EBIT 3 Prozent über den Erwartungen ausgefallen. Zugleich wird der Ausblick als "stark" beschrieben. Im Fahrwasser gewinnen Wm Morrison 1,2 Prozent und Sainsbury rücken um 1,0 Prozent vor.

Laut Händlerangaben hat Metzler Jenoptik auf "Hold" erhöht - die Aktie steigt um 5,8 Prozent auf 30,22 Euro.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.433,81 -0,14 -4,97 -2,00 Stoxx-50 3.030,75 -0,32 -9,72 -4,63 DAX 12.372,78 -0,20 -24,54 -4,22 MDAX 25.814,67 0,00 -1,13 -1,47 TecDAX 2.584,95 0,64 16,48 2,21 SDAX 12.120,56 0,45 53,99 1,97 FTSE 7.254,48 -0,17 -12,27 -5,48 CAC 5.301,92 -0,11 -5,64 -0,20 Bund-Future 159,24 0,09 0,01 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8.10 Uhr Di, 17.20 Uhr % YTD EUR/USD 1,2383 +0,24% 1,2369 1,2360 +3,1% EUR/JPY 132,57 +0,11% 132,42 132,49 -2,0% EUR/CHF 1,1868 +0,38% 1,1826 1,1813 +1,4% EUR/GBP 0,8710 -0,04% 0,8714 1,1469 -2,0% USD/JPY 107,03 -0,15% 107,06 107,19 -5,0% GBP/USD 1,4218 +0,29% 1,4196 1,4176 +5,2% Bitcoin BTC/USD 6.846,36 -0,1% 6.848,28 6.769,28 -49,9% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,26 65,51 -0,4% -0,25 +8,3% Brent/ICE 70,73 71,04 -0,4% -0,31 +7,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.345,06 1.340,80 +0,3% +4,26 +3,2% Silber (Spot) 16,61 16,57 +0,2% +0,04 -1,9% Platin (Spot) 933,50 929,00 +0,5% +4,50 +0,4% Kupfer-Future 3,12 3,14 -0,4% -0,01 -5,8% ===

