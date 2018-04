FRANKFURT (Dow Jones)--Der Sportwagenhersteller Porsche hat in den ersten drei Monaten das nach eigenen Angaben erfolgreichste erste Quartal der Unternehmensgeschichte hinter sich gebracht. Wie die Volkswagen-Tochter mitteilte, stieg der Absatz im Zeitraum von Januar bis März um 6 Prozent auf 63.478 Fahrzeuge. Einem verhaltenden Anstieg auf dem größten Einzelmarkt China standen deutliche Absatzzuwächse in den USA und Europa gegenüber.

"Wir freuen uns über unseren starken Auftakt. Wir rechnen damit, dass wir uns 2018 auf dem hohen Niveau des Vorjahres stabilisieren", sagte Vertriebsvorstand Detlev von Platen.

In China steigerte Porsche die Verkäufe um 3 Prozent auf 18.672 Exemplare. In den USA verzeichnete der Sportwagenbauer ein Plus von 10 Prozent auf 13.954 Stück. In Europa rollten mit 20.601 Autos 8 Prozent mehr Porsches aus den Autohäusern.

