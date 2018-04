Neu: my.one direct auf guidants - So verpassen Sie keine Trading-Chance!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Mit dem Produktkonfigurator my.one direct können Sie in wenigen Minuten Ihr maßgeschneidertes Hebelprodukt selbst erstellen. Mit eigener WKN und voller Handelbarkeit. Das ist in dieser Form einmalig. Wir sagen Ihnen, wie's geht.

An der Börse ist Zeit bekanntlich Geld. Das gilt insbesondere fürs Trading. Wer sich schon einmal mit dieser besonderen Form der Geldanlage beschäftigt hat, der weiß: An den Märkten können sich von einem Augenblick auf den anderen Chancen auftun, die, wenn man nicht schnell genug reagiert, schwups auch wieder verflogen sein können. Oft ist dann der Ärger groß, etwa wenn der Einstieg daran gescheitert ist, dass für die betreffende Aktie kein Hebelprodukt mit den gewünschten Ausstattungsmerkmalen zu finden war. Gerade bei starken Kurssprüngen kann es passieren, dass zahlreiche der sich im Handel befindlichen Turbos oder Mini-Futures ausgeknockt wurden - und es eine Weile dauert, bis die Emittenten neue Produkte mit angepassten Konditionen ausgegeben haben. Bis dahin ist aber möglicherweise die Gelegenheit bereits vertan. Wäre es vor diesem Hintergrund nicht ein Traum, wenn sich Trader in wenigen Minuten ihr eigenes Hebelprodukt "zurechtbasteln" könnten, das exakt das gewünschte Chance-Risiko-Profil aufweist? Dieser Traum wurde 2016 wahr - mit my.one direct, dem innovativen Hebelprodukt-Konfigurator von HypoVereinsbank onemarkets. Seit kanpp zwei Jahren gibt es den Konfigurator für Kunden der Direktbank flatex. Und es wurde rege genutzt. Nun gibt es diesen Konfigurator auch auf Guidants. Ab jetzt kann jeder Guidants-Nutzer sein eigenes K.o.-Produkt emittieren.

Chancen beim Schopfe packen

Wie die Erstellung eines maßgeschneiderten Hebelprodukts über my.one direct in der Praxis aussehen kann, soll folgendes Beispiel verdeutlichen. Angenommen, Sie beobachten über das Charttool von Guidants, die Kursbewegungen an den Märkten. Dabei fällt Ihnen auf, dass beispielsweise die Daimler-Aktie zu einer technischen Gegenbewegung ansetzt. Sie wollen die Gelegenheit beim Schopfe packen.

Im ersten Schritt geht es um die Erstellung des passenden Produkts über my.one direct. Sie benötigen dafür lediglich ein Basis-Account bei Guidants. Der Handel mit den Produkten erfordert zudem die Termingeschäftsfähigkeit. Mit dem my.one direct-Widget konfigurieren sie anschließend Ihr Wunschprodukt, etwa durch Angabe des Basiswertes (z. B. Daimler), der Marktrichtung (z. B. Long), des bevorzugten Produkttyps (z. B. Turbo Classic) und des gewünschten Hebels, Barriere oder indikativen Preises (siehe Grafik).

Dargestellter Zeitraum: 26.09.2017 bis 27.03.20128. Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für künftige Entwicklungen dar. Quelle: HVB-Desktop auf Guidants.de

Das geht alles ganz schnell. Sind alle Eingaben gemacht, werden Ihnen die Daten noch einmal gesammelt angezeigt. Dann muss nur noch der Button "Produkt emittieren" geklickt werden und Ihr individuelles Hebelprodukt ist wenige Augenblicke später erstellt und handelbar. Über die Handelsmaske ihres Brokers kann das Produkt sofort gekauft werden. Die Konfiguration dauert in der Regel nur wenige Minuten. Noch näher am Markt geht kaum.

Überzeugende Argumente

Ein besonderer Clou: Das Produkt verfügt über eine eigene Wertpapierkennnummer (WKN) und kann daher sowohl außerbörslich im Direkthandel mit dem Emittenten als auch börslich über die Handelsplattformen der Börsen in Frankfurt, Stuttgart (Euwax) und München (gettex) ge- und verkauft werden. Beim Handel über gettex fallen dabei weder Börsenentgelt noch Maklercourtage an.

Derzeit stehen Ihnen mit my.one direct die drei Produktgattungen HVB Turbo Classic, HVB Turbo-Open End und HVB Mini Futures auf über 250 bedeutende Einzelaktien und Aktienindizes zur Verfügung. Die Konfiguration ist von 8.30 Uhr (Aktienindizes) bzw. 9.00 Uhr (Einzelaktien) bis 22.00 Uhr möglich. Probieren Sie es aus. Die Emission eines Produkts ist keine Verpflichtung zum Kauf. Weitere Informationen zu my.one direct finden Sie unter: onemarkets.de/myonedirect.

