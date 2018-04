Der US-Dollar Index, der die Stärke des USD gegenüber seinen 6 wichtigsten Rivalen darstellt, beschleunigt seine Wochenverluste und so notiert er bereits am Wochentief um 89,40. US-Dollar wartet auf CPI und FOMC Der Index verbucht nun bereits den 4. Tag in Folge einen Verlust, da die Besorgnis gegenüber den Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und ...

