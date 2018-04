Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch nach dem positiven Vortag etwas schwächer in den Handelstag gestartet. Die Vorgaben präsentieren sich durchzogen: So hatten die US-Märkte dank der jüngsten Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China zwar deutlich fester geschlossen, am späten Abend aber noch nachgegeben; und auch in Asien notierten die Märkte uneinheitlich. Mit den abnehmenden Sorgen um den Welthandel rücken nun die neuen US-Inflationsdaten in den Fokus.

Viele Anleger warteten ab, wohin die Reise bei den Zinsen in den USA geht, hiess es von Händlern. Die Ökonomen gehen davon aus, dass die Inflation in den USA zuletzt gestiegen ist. Die Kennziffer beeinflusst massgeblich die Entscheidung der US-Notenbank Fed zu den kommenden Erhöhungen der Leitzinsen. Am Abend veröffentlicht dann die Fed das Protokoll zu ihrer letzten Sitzung vom März, das die Investoren ebenfalls nach Hinweisen zum Zinserhöhungs-Pfad der Notenbank absuchen dürften.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert gegen 09.30 Uhr um 0,29 Prozent im Minus bei 8'729,98 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) sinkt um 0,24 Prozent auf 1'430,42 Zähler, und der breite Swiss Performance Index (SPI) gibt um 0,22 Prozent auf 10'240,04 Punkte ab. Von den 30 wichtigsten Titel notieren 22 im Minus und acht im Plus.

Belastet werden die Indizes nicht zuletzt von Abgaben der Novartis-Aktien (-0,8%), die ...

