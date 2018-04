flatex Morning-news DAX update

Die asiatisch-pazifischen Leitindizes schlossen am Mittwoch mit gemischten Vorzeichen. Der japanische Nikkei225 beendete den Handel an der TSE mit einem Minus von 0,49 Prozent bei 21.687,10 Punkten. Die festlandchinesischen Börsen, sowie der Hang Seng aus Hongkong konnten jedoch zulegen und auch der STI aus Singapur schloss mit einem Plus von 0,55 Prozent bei 3.485,13 Punkten. Die US-Futures wiesen unterdessen seit der asiatischen Handelszeit negative Vorzeichen auf. Der Xetra-DAX eröffnete am Morgen mit 12.372,07 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex schloss am Dienstag mit einem Plus von 1,11 Prozent bei 12.397,32 Punkten. Der charttechnische Blick könnte auf den Kursverlauf vom Zwischenhoch des 26. Februar 2018 von 12.601,46 Punkten bis zum jüngsten Tief des 26. März 2018 von 11.726,62 Punkten zu richten sein. Die aus diesem Kursverlauf ermittelbaren Widerstände wären bei 12.601/12.808 und 12.936 Punkten auszumachen. Die nächsten Unterstützungen hingegen fänden sich bei den Marken von 12.268 und 12.164 Punkten, sowie 12.061 und 11.933 Punkten.

