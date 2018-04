Linz - Die Veröffentlichung der neuen US-Sanktionsliste der USA stellt Russland wieder an den Pranger, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten. Die Sanktionen würden für die Einmischung in den US-Präsidentschaftswahlkampf, Cyber-Angriffe und für die Gewalt in Syrien und in der Ukraine verhängt.

