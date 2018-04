Bis 10,05 Euro ging es am vergangenen Mittwoch mit der Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001) nach unten. Da wirkt die gestern erreichte Tuchfühlung mit der 11 Euro-Marke, als sei die Aktie schon wieder aus dem Gröbsten heraus. Aber Vorsicht, bislang ist das nur eine ganz normale Gegenbewegung in einem intakten Abwärtstrend. Die entscheidenden Widerstandslinien stehen erst jetzt an. Und bevor die nicht bezwungen sind, gibt es keinen Grund, allzu vertrauensvoll darauf zu bauen, dass es mit der Aktie nennenswert weiter nach oben geht.

Zumal der fundamentale Rückenwind nur noch ein laues Lüftchen ist. Die von der Bank präsentierten Erwartungen für das laufende Jahr fielen weniger optimistisch aus, als viele Anleger das erwartet hatten. Und das Dauer-Thema der Bank als potenziellem Übernahmekandidaten verliert an Bedeutung, weil der näher rückende Verkauf der EMC-Sparte bedeutet, dass ...

