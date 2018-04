Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Generali auf "Overweight" mit einem Kursziel von 20,40 Euro belassen. Das größte Risiko für den Versicherungssektor liege derzeit im Geschäft mit Kreditportfolio-Transaktionen, schrieb Analyst Ashik Musaddi in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Hiervon sei Generali am stärksten betroffen./edh/la

Datum der Analyse: 11.04.2018

