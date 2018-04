Porsche hat zum Start ins Jahr 2018 vor allem von einer starken Nachfrage aus den USA und Europa profitiert. Weltweit lieferte der Sport- und Geländewagenbauer im ersten Quartal knapp 63 500 Fahrzeuge aus, sechs Prozent mehr als im ersten Quartal 2017. In den USA legte die Zahl um zehn Prozent zu, in Deutschland und in Europa insgesamt um acht. Im größten Einzelmarkt China blieb das Plus bei den Auslieferungen mit drei Prozent unter dem Durchschnitt, wie Porsche am Mittwoch mitteilte. Im Vergleich der Modelle verzeichnete die neue Version des Viertürers Panamera den größten Zuwachs. Das meistverkaufte Modell ist aber der kleine Stadtgeländewagen Macan, auf den ein gutes Drittel aller Auslieferungen entfällt./eni/DP/das

ISIN DE0007664039

AXC0109 2018-04-11/10:44