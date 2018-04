Der Start-up-Ableger der Allianz investiert in den südostasiatischen Mitfahrdienst Go-Jek. Der Konzern vermittelt Fahrgäste an Motortaxis.

Europas größter Versicherungskonzern Allianz steigt bei dem Mitfahrdienst Go-Jek aus Indonesien ein. Die Allianz investiere 35 Millionen Euro in das Start-up, teilten die Münchner am Mittwoch mit. Go-Jek wurde 2010 gegründet, um Fahrgäste an Mototaxis zu vermitteln.

Inzwischen bietet das Unternehmen, das zuletzt mit rund fünf Milliarden Dollar bewertet wurde, neben Mitfahrdiensten auch ein breite Palette an Dienstleistungen wie die Lieferung von Lebensmitteln an. Zu dem Unternehmen gehört mit Go-Pay ...

Den vollständigen Artikel lesen ...