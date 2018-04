Deutsche Telekom: Dieses Mal soll alles anders laufen

"Aller guten Dinge sind drei" oder "gut Ding will Weile" haben. Dies sind nur zwei Redensarten, die einem einfallen, wenn man an die wieder aufflammenden Fusionsgerüchte in Bezug auf T-Mobile US (WKN: A1T7LU / ISIN: US8725901040) und Sprint (WKN: A1W1XE / ISIN: US85207U1051) denkt. Die Deutsche Telekom (WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508) freut's, wie immer.

Schließlich profitiert die T-Aktie jedes Mal, wenn sich eine Möglichkeit eröffnet, dass die japanischen Sprint-Muttergesellschaft SoftBank (WKN: 891624 / ISIN: JP3436100006) dazu bereit sein könnte, Sprint mit dem US-Mobilfunkgeschäft der Deutschen Telekom zusammenzuführen.

Nun war es ein Bericht des "Wall Street Journal", der neue Anlegerfantasien geweckt und der Deutsche-Telekom-Aktie am Mittwochvormittag trotz eines schwachen Gesamtmarktumfelds zu einem Kursplus von mehr als 4 Prozent verholfen hat. Die gute Nachricht ist, dass neue Fusionsgespräche aller Voraussicht bedeuten, dass sich SoftBank mit der Rolle des "Juniorpartners" offenbar abgefunden hat.

Den vollständigen Artikel lesen ...