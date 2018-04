Wie heißt es doch so schön und oft richtigerweise? Der Fisch stinkt vom Kopfe her. Also muss doch der Wechsel an der Vorstandsspitze der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008) den Investoren den Eindruck vermitteln, jetzt werde die Sache besser laufen, die ewige Restrukturierung doch nicht ewig dauern, sondern jetzt, da Cryan geht und Sewing kommt, bald zu einem Abschluss kommen, der aus dem gefühlten Hühnerhaufen wieder eine straff organisierte, hochprofitable Bank macht. Könnte man meinen. Aber der Chart zeigt: Die Investoren sehen das anders. Zu Recht?

Man ist geneigt, beim Abverkauf des initialen Aufwärtsimpulses als Reaktion auf diese am Montagmorgen umgesetzte Nachricht des Wochenendes zustimmend zu nicken. Denn es ist sehr wohl möglich, dass auch der "Neue" sich im Geflecht des allgemeinen Hü und Hott verheddert. ...

