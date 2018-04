"Es ist für mich Ehre und Herausforderung zugleich, dieses traditionsreiche Unternehmen mit seiner über hundertjährigen Geschichte führen zu dürfen", erklärt Robert C. Tiede. "Das ist eine spannende Zeit für Sonoco: Ganz im Sinne unseres Leitmotivs Better Packaging, Better Life bauen wir unser Portfolio und unsere geografische Präsenz weiter aus - immer mit dem klaren Ziel, echten Mehrwert für unsere Anteilseigner, Kunden und Mitarbeiter zu schaffen."

Tiede war vor seiner Ernennung zum CEO bereits Executive Vice President und Chief Operating Officer (COO) bei Sonoco. In dieser globalen Führungsrolle leitete er den Vertrieb und das operative, diversifizierte Geschäft mit Konsumgüter- und Schutzverpackungen sowie Verpackungslösungen für industrielle Produkte.

"Robert C. Tiede hat in den zurückliegenden 14 Jahren bereits wesentlich zum Erfolg von Sonoco beigetragen - insbesondere ...

