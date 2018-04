Hamburg (ots) -



Netflix, Snapchat und Youtube sind cool, aber news aktuell ist es auch. Ade zu Schule und Studium und Startschuss für die Praxis. Es gibt gute Chancen für einen Ausbildungsplatz in der IT oder für ein Traineeprogramm im Bereich Marketing/Sales bei news aktuell. "Wir bieten erstmals Ausbildungsplätze in der Systemintegration sowie in der Anwendungsentwicklung in der Abteilung IT an und auch für Marketing und Sales freuen wir uns auf Unterstützung durch einen Trainee", bestätigt Edith Stier-Thompson, Geschäftsführerin der dpa-Tochter news aktuell. Gerechtes Gehalt und eine faire Ausbildung gehören zu den Kernpunkten der Agenda der dpa-Tochter. "Verbindliche Ausbildungsstandards wie ein Ausbildungsplan, Fortbildungen, eine feste Betreuung und regelmäßige Feedbackgespräche sowie vielfältige und abwechslungsreiche Aufgaben sind bei news aktuell gelebte Praxis", ergänzt Stier-Thompson.



Für die beiden Ausbildungen zur Fachinformatiker/in für Systemintegration und zur Fachinformatiker/in für Anwendungsentwicklung ist jeweils mindestens der mittlere Schulabschluss mit guten Noten notwendig. Außerdem sollten die Bewerber/innen viel Eigeninitiative und Sorgfalt mitbringen.



Bewerber als Trainee überzeugen mit guten Noten in einem (fast) abgeschlossenen Bachelor- oder Masterstudium im Bereich Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsinformatik oder Kommunikation bzw. vergleichbaren Studiengängen. Praxiserfahrung aus dem Vertrieb und/oder dem Kommunikationsbereich sind erwünscht. Außerdem sollten die Interessenten sichere Englischkenntnisse und Affinität für Social Media, Zahlen, Wettbewerb, sowie für die aktuelle Marktentwicklung im Medienumfeld mitbringen. "Als Trainee im Marketing/Sales bekommt man einen umfassenden Einblick in die Bereiche Produktmanagement, Marketing und Vertrieb. Außerdem bietet news aktuell am Ende des 18-monatigen Programms ein Coaching an, um persönliche Stärken als Nachwuchstalent zu fördern", sagt Vanessa Bauer, Human Ressources Managerin bei news aktuell.



Early Adopter, Vorreiter und Pionier - das ist news aktuell. Ein Impulsgeber für die gesamte Kommunikations- und Marketingbranche. news aktuell bietet durch den zentralen Standort am Mittelweg in Hamburg eine gute Anbindung und unterstützt seine Mitarbeiter mit der Übernahme des HVV-Tickets. Moderne Büroausstattung, Gleitzeit und kostenlose Getränke, sowie sympathische Kollegen sorgen für eine angenehme Arbeitsatmosphäre.



Seit 2017 sind Lauren Mackintosh und Syster Petersen als Duale Studentinnen an Board. Nachdem die beiden sich im Bewerbungsprozess gegen die anderen Interessenten durchgesetzt haben, starteten beide im September bei news aktuell und waren von Anfang an in die tägliche Arbeit ihrer Abteilungen eingebunden. "Die Kolleginnen und Kollegen haben uns super aufgenommen und uns einen guten Start bei news aktuell ermöglicht", so Syster Petersen. "Es ist toll, woran wir in den letzten Monaten bereits aktiv mitarbeiten und uns einbringen konnten und was wir alles gelernt haben."



Stier-Thompson in Vorfreude auf zahlreiche Bewerbungen: "Gern möchte ich Menschen auf den Weg bringen, ihnen etwas zutrauen. Jungen Leuten rate ich, Verantwortung einzufordern und neue Aufgaben durchzusetzen. Azubis und Trainees: Wir freuen uns auf eure Bewerbungen!"



Mit ihren drei starken Marken ots, zimpel und studio macht die dpa-Tochter news aktuell die Kommunikation von Unternehmen und Organisationen besser und erfolgreicher. Das Netzwerk ots stellt Reichweite und Sichtbarkeit für PR-Inhalte her. Die PR-Software zimpel bietet Qualitätskontakte für die direkte Ansprache von Journalisten. Der Produktionsservice studio stellt wirkungsvolle Inhalten her und macht Unternehmensstories erlebbar. news aktuell ist seit 1989 am Markt und beschäftigt über 135 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Firmensitz ist in Hamburg. Weitere Standorte sind Berlin, Frankfurt, München und Düsseldorf.



