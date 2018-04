Berlin (ots) -



Am 17. April erscheint das erste, offizielle NERF-Magazin, passend zu den erfolgreichen Blastern mit Schaumstoffdarts von Hasbro. Das actiongeladene Heft richtet sich an Jungs zwischen sieben und elf Jahren und erscheint zunächst einmalig. Als Extra erwartet die Leser ein aufregendes Match-Set mit Nachtsichtbrille und zwei Zielen zum Anvisieren - damit ist man für jeden Wettkampf bestens vorbereitet. Mit einem einfachen Schaumstoffball begann vor fast 50 Jahren die Geschichte der Marke in den USA. Seit 2009 gibt es NERF endlich in Deutschland und garantiert seitdem spannende Matches und Wettkämpfe - nicht nur im Kinderzimmer.



Das Magazin mit spannenden Comics, starken Rätseln und jede Menge Action ist ab 17. April im Handel sowie online unter https://www.egmont-shop.de/nerf-1-2018.html erhältlich.



