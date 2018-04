FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 11.04.2018 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS CAIRN ENERGY PRICE TARGET TO 275 (290) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS FAROE PETROLEUM TO 'UNDERWEIGHT' ('OVERW.') - TARGET 125 (105) P. - BARCLAYS CUTS SAVANNAH PETROLEUM PRICE TARGET TO 36 (41) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES OPHIR ENERGY TO 'OVERWEIGHT' ('EQUAL W.') - TARGET 75 (85) P. - BARCLAYS RAISES PREMIER OIL TO 'EQUAL WEIGHT' ('UNDERW.') - TARGET 85 (58) P. - BARCLAYS RAISES ST JAMES'S PLACE TARGET TO 1375 (1363) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES TULLOW OIL PLC PRICE TARGET TO 215 (190) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - SOCGEN RAISES 3I GROUP PRICE TARGET TO 1130 (1020) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS CYBG PRICE TARGET TO 264 (281) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK CUTS HSBC PRICE TARGET TO 680 (700) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS LLOYDS PRICE TARGET TO 78 (80) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS LONMIN PRICE TARGET TO 6000 (8500) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS RBS PRICE TARGET TO 304 (305) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS VIRGIN MONEY PRICE TARGET TO 251 (305) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES BHP BILLITON TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 1700 PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES STANDARD CHARTERED TARGET TO 680 (653) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES HARGREAVES LANSDOWN TO 'HOLD' ('UNDERPERFORM') - JEFFERIES RAISES MAN GROUP TO 'BUY' ('HOLD') - JPMORGAN RAISES BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 650 (550) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 1750 (1550) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES LANCASHIRE HLDGS PRICE TARGET TO 690 (650) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM CUTS VOLEX GROUP PRICE TARGET TO 90 (95) PENCE - 'BUY'



