Der junge Schweizer Carsharing-Anbieter Catch a Car führt in Basel

erste E-Cars ein. Dies in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Basel

und dem Energieunternehmen IWB, die derzeit ein Netz an öffentlichen

Ladestationen errichten und im Bereich der urbanen Mobilität eine

Vorreiterrolle einnehmen. Für Catch a Car ist die Einführung der

E-Cars die nächste Etappe auf dem Weg in die Stadt der Zukunft. In

eine Stadt, die durch das Teilen vollständig elektrifizierter Autos

frei ist von Abgasen und Lärm.



Mit der Einführung der ersten E-Cars in Basel treibt Catch a Car

seine Vision einer sauberen Zukunft weiter voran. Es ist die nächste

Etappe im Bestreben, durch die Kombination aus stationsungebundenem

Carsharing und Elektromobilität Schweizer Städte von Lärm und Abgasen

zu befreien. Bis Herbst dieses Jahres sollen bereits 20 Prozent der

Basler Flotte vollständig elektrifiziert sein.



Die Umstellung auf E-Cars geschieht Hand in Hand mit der Stadt

Basel und IWB. Diese rüsten im Rahmen eines Pilotprojekts öffentliche

Parkplätze mit Ladestationen aus und schaffen für Catch a Car somit

optimale Rahmenbedingungen. Christoph Sollberger, Manager für das

Geschäftsfeld E-Mobilität bei IWB freut sich: "Wir arbeiten eng mit

Catch a Car zusammen, um die Elektromobilität weiter voranzutreiben.

Und natürlich auch, um die Pionierrolle Basels in diesem Bereich

weiter zu stärken." Auch René Maeder, CEO von Catch a Car, zeigt sich

begeistert: "Basel war die erste Stadt, die stationsungebundenes

Carsharing ermöglicht hat. Nun freuen wir uns, gemeinsam mit den

Behörden den nächsten Schritt in die Stadt der Zukunft zu gehen."



10'000 Mitglieder



Die ersten E-Cars von Catch a Car werden im Rahmen einer

Erweiterung der Basler Flotte eingeführt. Neu stehen den Mitgliedern

nicht mehr 120, sondern 150 Fahrzeuge zur Verfügung. Grund für die

Aufstockung ist die kontinuierlich wachsende Nutzerzahl des

Carsharing-Anbieters: Erst kürzlich konnte das zehntausendste

Mitglied begrüsst werden. Hans-Peter Wessels, Vorsteher Bau- und

Verkehrsdepartement Kanton Basel-Stadt: "Der E-Mobilität und dem

Car-Sharing gehört die Zukunft. Catch a Car hat die Bedürfnisse der

Stadtbevölkerung erkannt und trägt damit wesentlich zur Entlastung

der Strassen, der Parkplätze und zur Lärmreduktion in Basel-Stadt

bei."



Über Catch a Car



Die Catch a Car AG ist eine Tochtergesellschaft der Mobility

Genossenschaft. In Genf und Basel betreibt sie das schweizweit erste

stationsunabhängige Carsharing-Angebot: Kunden orten die Autos per

App, steigen ein und fahren los. Am Schluss stellen sie die

Catch-Cars auf öffentlichen Parkplätzen innerhalb der begrenzten Zone

wieder ab. Als Investoren sind die Allianz und die AMAG mit an Bord,

als strategische Partner EnergieSchweiz und SBB.



