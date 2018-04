DAX - Warten auf neue Impulse

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Hallo am Vormittag,

der DAX tritt in den vergangenen 24 Stunden quasi auf der Stelle: Der Index eröffnet heute mit einem kleineren Abwärtsgap, wird aber knapp unterhalb von 12.350 Punkten am Vormittag wieder gekauft.

Die Bewegungen an den internationalen Finanzmärkten - und hier im speziellen am Aktienmarkt - werden aktuell weniger von fundamentalen oder technischen Faktoren hervorgerufen, sondern sind aktuell primär sentiment-getrieben. Das "Sentiment Thema Nr.1" ist der Handelsstreit zwischen China und den USA. Jedes Interview von führenden Politikern beider Seiten hat das Potenzial, das kurzfristige Sentiment wieder komplett zu drehen und neue Bewegungsimpulse an den Märkten auszulösen.

Aus rein charttechnischer Sicht sind im deutschen Börsenbarometer kurzfristig auf der Unterseite die 12.350er Marke und auf der Oberseite die 12.425er Marke zu beachten. Sollte eine dieser beiden Marken per Stundenschlusskurs unter-, beziehungsweise überboten werden, muss mit Anschlussorders in die jeweilige Ausbruchsrichtung und einem möglichen neuen Trendimpuls gerechnet werden. Die Richtung ist dabei aktuell noch völlig offen. Mögliche Einflussfaktoren im weiteren Handelsverlauf heute (neben dem Thema Handelsstreit USA-China) sind eine Draghi-Rede um 13 Uhr in Frankfurt, die US-Verbraucherpreise um 14:30 sowie die Sitzungsprotokolle des jüngsten Fed-Meetings am Abend.

DAX in Punkten Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 21.03.2018 - 11.04.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.04.2013 - 11.04.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Turbo Bull auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HW9A8J 19,15 10.475 6,47 29.06.2018 DAX Index HX06NH 25,78 9.850 4,83 29.06.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 11.04.2018; 10:56 Uhr

Turbo Bear auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HX06R7 3,58 12.690 34,47 29.06.2018 DAX Index HW9XTW 7,08 13.050 17,42 29.06.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 11.04.2018; 10:56 Uhr

