Kürzlich gab es Gerüchte über eine Ehekrise. Diese Woche nehmen Maria Höfl-Riesch, 33, und ihr Mann Marcus Höfl, 44, in der aktuellen GALA (Heft 16/2018, EVT 12.04.2018) Stellung dazu.



Die ehemalige Ski-Weltmeisterin sagt: "Es stimmt, wir hatten eine schwierige Phase. Wir hatten uns im letzten Jahr ein wenig aus den Augen verloren. Dass aber gleich über eine Trennung spekuliert wurde, ist völlig übertrieben."



Auslöser sei das Karriereende der Erfolgsathletin gewesen, so Höfl-Riesch: "Während meiner aktiven Zeit als Skirennfahrerin hatten wir einen ganz klar getakteten Jahresrhythmus, der durch Trainings- und Wettkampfzeiten bestimmt war. Da Marcus auch mein Manager war und ist, haben wir sehr viel Zeit miteinander verbracht." Ihr Mann ergänzt: "Maria hatte nach den harten Jahren im Profisport endlich Zeit zum Ausspannen. Statt sie gemeinsam zu genießen, waren wir aber teilweise in ganz verschiedenen Welten unterwegs."



Aus den Fehlern der Vergangenheit habe das Paar gelernt. Höfl-Riesch: "Wir haben ehrlich darüber geredet, was schiefgelaufen ist. Das hat unheimlich viel bewegt. Wir werden darauf achten, mehr Zeit zu zweit zu verbringen."



