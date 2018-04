München (ots) -



- Absicherung von Hausrat kostet in den Stadtstaaten und NRW am meisten - Hausratversicherung im Norden Deutschlands teurer als im Süden - Städtevergleich: Kölner zahlen doppelt so viel wie Nürnberger



In den Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen sowie in Nordrhein-Westfalen zahlen Verbraucher am meisten für eine Hausratversicherung.(1) Ein möglicher Grund: In diesen vier Bundesländern gibt es im Verhältnis zur Einwohnerzahl die meisten polizeilich registrierten Wohnungseinbrüche.(2)



Die Hausratversicherung kommt unter anderem für Schäden durch Wohnungseinbrüche auf. Daher berücksichtigen Versicherer bei der Beitragsberechnung auch Einbruchsstatistiken.



2017 ist die Zahl der Wohnungseinbrüche deutschlandweit um rund ein Fünftel zurückgegangen.(3)



"Mit großflächigen Beitragssenkungen ist trotz des Rückgangs erstmal nicht zu rechnen", sagt Benjamin Brook, Geschäftsführer Hausratversicherung bei CHECK24. "Versicherer reagieren eher mittel- bis langfristig auf geänderte Gefahren."



Hausratversicherung im Norden teurer als im Süden Deutschlands



Im Schnitt zahlten CHECK24-Kunden im vergangenen Jahr 0,87 Euro je Quadratmeter Wohnfläche für ihre Hausratversicherung. Mit wenigen Ausnahmen sind die Beiträge im Norden Deutschlands höher als im Süden. Deutlich günstiger ist der Versicherungsschutz z. B. für Verbraucher in Bayern, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, dem Saarland und Thüringen. Hier kostete der Quadratmeter nur bis zu 0,73 Euro pro Jahr. Die Einbruchszahlen sind dort deutlich niedriger als z. B. in den Stadtstaaten.



Kölner zahlen für Hausratversicherung mehr als doppelt so viel wie Nürnberger



Noch größer sind die Beitragsunterschiede zwischen den 15 größten deutschen Städten. Kölner zahlten 2017 mit 1,44 Euro je Quadratmeter am meisten. Auch rheinabwärts in Düsseldorf sind Hausratversicherungen überdurchschnittlich teuer. Am Ende des Städtevergleichs landet Nürnberg mit nur 0,68 Euro je Quadratmeter. Vergleichsweise günstig ist die Absicherung von Hausrat außerdem in Dresden, Stuttgart und München.



