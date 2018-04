Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Volkswagen-Vorzugsaktien nach Spekulationen um einen Wechsel an der Führungsspitze auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Sollte VW-Markenchef Herbert Diess tatsächlich neuer Konzernchef werden, wäre das sehr positiv für Volkswagen, gar der "Beginn einer neuen Ära", schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Denn Diess habe seit seinem Wechsel von BMW vor drei Jahren einen sehr guten Job gemacht./edh/gl

Datum der Analyse: 11.04.2018

