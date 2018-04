Paris - Der EuroStoxx50 hat nach zwei Gewinntagen in Folge wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Der Leitindex der Eurozone fiel am Mittwoch um 0,26 Prozent auf 3429,72 Punkte, nachdem er am Dienstag noch auf den höchsten Stand seit Mitte März geklettert war. Vor den an diesem Nachmittag anstehenden US-Inflationsdaten hielten sich die Anleger mit Engagements zurück, sagten Börsianer.

Der französische CAC-40 stand zuletzt 0,27 Prozent tiefer bei 5'293,43 Punkten. Für den britischen FTSE 100 ("Footsie") ging es um 0,08 Prozent auf 7'260,94 Zähler nach unten.

Mit Blick auf die Verbraucherpreise in den USA sagte Analyst Heinrich Bayer von der Postbank: "Die Inflationsrate hat sich nach einigen vorhergehenden Ausschlägen im letzten halben Jahr bei gut 2 Prozent eingependelt. Dies sollte sich jedoch in den kommenden Monaten ändern." Erwartet wird ein Anstieg. Sollte die Inflation tatsächlich merklich steigen, verlören die Gegner weiterer Zinserhöhungen ihr Hauptargument. Höhere Zinsen wiederum machen festverzinsliche ...

