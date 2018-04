So langsam formieren sich Politik und Verbände, um die Rahmenbedingungen und damit die Investitionen in die Blockchain-Technologie zu fördern. Andrus Ansip, Mitglied der Europäischen Kommission, forderte die Verantwortlichen in der EU auf, mehr Ressourcen für den Technologiesektor bereitzustellen … weiterlesen

Den vollständigen Artikel lesen ...