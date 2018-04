Banken im Euro-Raum stehen unter Druck - und mit ihnen ihre Aktien. Die Kurse sind so niedrig, dass manche Anleger einen Kauf erwägen. Der Blick auf die Hintergründe zeigt aber: Viele Bankaktien sind zu teuer.

Bill Gates sagte im Jahr 1994: "Banking is necessary, banks are not." Neue disruptive Technologien haben seine damals prophetische Aussage Wirklichkeit werden lassen. FinTech-Anbieter drängen in angestammte Geschäftsfelder der Banken vor: Ob Privatkundengeschäft, Zahlungsverkehr, Kreditgeschäft, Vermögensanlage oder Kapitalmarktfinanzierungen - überall gerät das klassische Bankmodell unter Druck.

Im Prinzip ist das alles andere als besorgniserregend: Der Wettbewerb ist eine "schöpferische Zerstörung", wie Joseph A. Schumpeter (1883 - 1950) schrieb, er ist produktiv: Bessere Lösungen ersetzen Althergebrachtes - zum Nutzen der Kunden, zur Förderung des allgemeinen Wohlstandes.

Doch die schöpferische Zerstörung, die die Banken heimsucht, stellt eine gewaltige volkswirtschaftliche Herausforderung dar. Der Grund dafür liegt in der Konstruktion des heutigen Geldsystems: Es handelt sich um ein ungedecktes Papiergeldsystem, das man auch als Fiat-Geldsystem bezeichnen kann: Die staatlichen Zentralbanken halten das Geldproduktionsmonopol, und sie weiten die Geldmenge per Kreditvergabe "aus dem Nichts" aus. Sie haben zudem privaten Banken eine Lizenz erteilt, dabei kräftig mitzumischen: Den Geschäftsbanken ist es ausdrücklich erlaubt, im Zuge der Kreditgewährung neues Geschäftsbankengeld "ex nihilo" zu schaffen.

Die Banken leiten durch ihre Darlehensvergabe nicht etwa vorhandenes Geld vom Sparer an den Investor weiter, sie erhöhen vielmehr die umlaufende Geldmenge. Das hat weitreichende Konsequenzen. Zum einen setzt die Kredit- und Geldmengenausweitung einen künstlichen, auf Sand gebauten Konjunkturaufschwung ("Boom") in Gang, der immer mehr Kredit und Geld und immer niedrigere Zinsen braucht, damit er nicht kollabiert, also nicht in einen "Bust" umkippt. Zum anderen beeinflussen die Banken durch ihre Kredit- und Geldmengenvermehrung auch maßgeblich die Güterpreise in der Volkswirtschaft - die Preise der Konsumgüter und auch die Preise für Aktien, Häuser und Grundstücke.

Solange die Geldmenge steigt, nehmen die Güterpreise zu (beziehungsweise sie fallen höher aus im Vergleich zu einer Situation, in der die Geldmenge nicht gestiegen wäre). Die Preisinflationierung kommt zu einem Ende, wenn die Geldmenge nicht mehr wächst. Und wenn die Geldmenge gar schrumpft, steht eine Deflation - ein Preisverfall - ins Haus. Wenn aber ...

