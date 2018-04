Fusionieren T-Mobile und der US-Konkurrent Sprint nun doch? Neuerliche Gerüchte bescheren der Deutschen Telekom am Mittwoch deutliche Kursgewinne.

Wieder aufgeflammte Spekulationen auf einen Zusammenschluss im US-Geschäft haben Deutsche Telekom am Mittwoch angetrieben. Die Aktien des Bonner Telekomkonzerns legten bis zu 4,2 Prozent auf 14,13 Euro zu. Damit standen sie an der Dax-Spitze und notierten so hoch wie seit mehr als zwei Monaten nicht mehr. Insidern zufolge haben die US-Tochter T-Mobile und der Konkurrent Sprint ihre Fusionsgespräche wieder aufgenommen.

Dies schürte bei Börsianern Hoffnungen auf massive Einsparungen. ...

