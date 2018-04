Bonn - Die Renditen am deutschen Rentenmarkt legten gestern am frühen Nachmittag über das gesamte Laufzeitenspektrum deutlich zu, berichten die Analysten von Postbank Research.Grund hierfür seien Äußerungen von EZB-Ratsmitglied Ewald Nowotny gewesen. Er erwarte die Einstellung der Netto-Anleiheankäufe durch die EZB zum Ende dieses Jahres, was im Wesentlichen den aktuellen Markterwartungen entspreche. Darüber hinaus habe Nowotny aber überraschend ins Spiel gebracht, dass die EZB als nächsten Schritt zunächst den Einlagensatz von -0,40% auf -0,20% anheben könnte, bevor eine Erhöhung des Hauptrefinanzierungssatzes anstehe. Diesbezügliche Überlegungen seien zwar ebenfalls nicht neu, hätten aber in der Diskussion zuletzt keine Rolle gespielt, zumal es bislang keine Äußerungen offizieller EZB-Vertreter hierzu gegeben habe.

