11.04.2018 Als eine richtige und notwendige Maßnahme, um Risikofinanzierung in Österreich zu stärken, begrüßt Ralf Kronberger, Experte für Unternehmensfinanzierung in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), die heutige Ankündigung von Finanzminister Hartwig Löger, den Dritten Markt der Wiener Börse zu öffnen. Einen entsprechenden Schritt hatte die WKÖ in den vergangenen Monaten wiederholt gefordert. Denn durch die äußerst strikte Umsetzung von...

