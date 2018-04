Ein Euro kostet in Russland derzeit 80 Rubel - der Höchststand seit 2016. Firmen kündigen Preiserhöhungen an. Verbraucher kaufen auf Vorrat.

Die am Freitag vergangener Woche verhängten US-Sanktionen gegen einige Putin-nahe russische Geschäftsleute und deren Unternehmer lassen die Märkte weiter taumeln. Am Mittwoch sank der Rubel um mehr als 1,8 Prozent. Zwischenzeitlich kostete ein Rubel mehr als 80 Euro. Zuletzt durchbrach die russische Währung Anfang 2016 diese Marke.

Die Investoren sind nicht nur wegen der Sanktionen verunsichert. Auch die Eskalation im Syrien-Konflikt lässt sie aus der russischen Währung fliehen. Zuletzt sorgten konkurrierende Resolutionsentwürfe Russlands und der USA für Streit im UN-Sicherheitsrat, weil sich die beiden Vetomächte gegenseitig blockierten.

Auch schätzen Experten die Wahrscheinlichkeit eines Militärangriffs auf Syrien in den kommenden Tagen als sehr hoch ein - die europäischen Flugsicherungsagentur Eurocontrol warnte am Dienstag Airlines vor Flügen über den Mittelmeerraum, weil sie mit Luftangriffen in den kommenden 72 Stunden rechne.

