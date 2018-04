Nach dem das 2-Wochenhoch im Bereich der 1,2390 getestet wurde, zog sich der EUR/USD zum aktuellen Kurs von 1,2370/65 zurück. EUR/USD wartet auf Draghi & US CPI Die Erholung aus dem Bereich der 1,2200 konnte ausgebaut werden, aber die Aufwärtsbewegung bleibt auf den Bereich unter 1,2400 begrenzt. Der Dollar befindet sich in der Defensive und so notiert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...