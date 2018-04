Trotz der laufenden Insolvenz setzt der deutsche Photovoltaik-Hersteller in Produktion fort. Ab dieser Woche sollen Solarmodule an Kunden in Frankreich, Kuwait, Japan, Sri Lanka und Deutschland geliefert werden. Zudem läuft die Investorensuche.Die Solarworld Industries GmbH hat nach der Eröffnung des vorläufigen Insolvenzverfahrens die Produktion an den beiden Standorten in Freiberg und Arnstadt wieder aufgenommen. In dieser Woche sollen die ersten Lieferungen von Solarmodulen an Kunden in Deutschland, Frankreich, Kuwait, Japan und Sri Lanka erfolgen, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. ...

