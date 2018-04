In solchen Fällen ist das Serialisieren von Etiketten sinnvoll. Atlantic Zeiser hat dafür eine für Betreiber interessante Lösung entwickelt: Mit der Digiline Label Offline können Anwender Etiketten extrem abriebfest in hoher Qualität und dabei äußerst schnell und effizient bedrucken, serialisieren und für eine Vielzahl von Verpackungslinien bereitstellen. So können Betreiber den Serialisierungsprozess vom Spendevorgang räumlich und zeitlich entkoppeln.

Mehr Effizienz für Dienstleister

Aufgrund der bereits integrierten, funktionsmächtigen Unique Code Software und der überlegenen Drop-on-Demand UV-Inkjet-Technologie (DoD) eröffnet das System Pharmaherstellern, Verpackungsdienstleistern und Etikettendruckereien so zahlreiche Optionen, um Abläufe rund um die Themen Serialisierung, Codierung und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...