Hamburg (ots) - Bianca "Bibi" Heinicke von "BibisBeautyPalace" ist Deutschlands erfolgreichste YouTuberin. Ihr Name ist inzwischen auch Leuten ein Begriff, die noch nie eines von Bibis Videos gesehen haben. Aber noch mehr Frauen und Mädchen begeistern mit Web-Filmchen über Schminktipps, Streiche, Spielsachen, Süßigkeiten zum Selbermachen und Spaß im Alltag hunderttausende Fans. Die zehn erfolgreichsten YouTuberinnen hat die Kommunikationsberatung Faktenkontor aktuell mit dem YouTuber-Relevanzindex ermittelt.



TopTen:



Die erfolgreichsten deutschen YouTuberinnen



Rang YouTuberin Kanal YRIndex



1. Bianca "Bibi" Heinicke BibisBeautyPalace 98,36 2. Rebekah "Beki" Wing Rebekah Wing 96,60 3. Saliha "Sally" Özcan Sallys Welt 96,55 4. Dagmara "Dagi Bee" Ochmanczyk Dagi Bee 96,52 5. Miley Mileys Welt 96,21 6. Bonnytrash Bonnytrash 96,06 7. Kelly Svirakova Kelly MissesVlog 95,73 8. Julia Maria xLaeta 94,47 9. Barbara Sofie BarbaraSofie 94,17 10. Hannah Die Spielzeugtester 94,04



Zwei YouTuberinnen aus der TopTen sind sogar jünger als YouTube selbst: Die fünftplatzierte Miley von Mileys Welt, früher "CuteBabyMiley", ist gerade mal acht Jahre alt. Spielzeugtesterin Hannah (Platz 10) sogar erst sechs. Natürlich werden beide kräftig von ihren Familien unterstützt.



Der YouTuber-Relevanzindex des Faktenkontors analysiert fortlaufend die Performance von mehr als 2900 YouTube-Kanälen in deutscher Sprache oder von deutschen Betreibern. Basierend auf den Key Performance Indicators Anzahl der Video-Aufrufe, Anzahl der Abonnenten, weltweite Performance nach Social Blade, Aktivität und Interaktivität sowie deren Entwicklung wird ein am erfolgreichsten Kanal (derzeit: Red Bull) mit 100 Punkten als Benchmark ausgerichteter Index-Wert ermittelt.



Zusätzlich sind im YouTuber-Relevanzindex für alle Kanäle auch der jeweilige Themenbereich und der inhaltliche Bezug zu bestimmten Branchen und weitere Parameter verdatet. Dies erlaubt unter anderem, die relevantesten YouTube-Kanäle für spezifische Themen und Märkte zu identifizieren.



Weiterführende Informationen unter www.faktenkontor.de/youtuber-relevanzindex/ .



Faktenkontor ist der Berater für Unternehmenskommunikation und Reputationsmanagement. Branchenerfahrene Experten unterstützen Unternehmen aus Finanzdienstleistung, Gesundheitswirtschaft sowie der Beratungs- und Technologie-Branche darin, ihre Zielgruppen über klassische und digitale Medien sowie im persönlichen Kontakt zu erreichen. Neben Medienberatung gehören Konzeption und Umsetzung von Kampagnen sowie Social-Media-Strategien zum Leistungsspektrum. Das Faktenkontor ist zertifiziertes Mitglied der Gesellschaft der führenden PR- und Kommunikationsagenturen (GPRA) und zertifiziertes Mitglied des Hamburger Consulting Club e.V. (HCC).



Besuchen Sie unsere Website: www.faktenkontor.de.



Diese Pressemeldung als PDF-Download: https://www.faktenkontor.de/download/9278/



OTS: Faktenkontor newsroom: http://www.presseportal.de/nr/52884 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_52884.rss2



Pressekontakt: Dr. Roland Heintze Faktenkontor GmbH Ludwig-Erhard-Straße 37 D-20459 Hamburg Tel.: 0 40/253 185-1 10 Fax: 0 40/253 185-3 10 E-Mail: Roland.Heintze@faktenkontor.de www.faktenkontor.de