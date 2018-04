Bad Ragaz - Die Grand Resort Bad Ragaz AG schliesst das Geschäftsjahr 2017 erfolgreich ab. Im Unternehmensbereich Resort, also dem eigentlichen Kerngeschäft, konnte die Gruppe insgesamt zulegen. Durch die Casino-Einbussen und einen Rückgang der Logiernächte lag der Umsatz mit CHF 109,8 Mio. 2 % unter dem Vorjahr. Der Reingewinn konnte um 14 % gesteigert werden.

Mit dem Ergebnis aus der Geschäftstätigkeit 2017 zeigt sich die Geschäftsführung des Grand Resort Bad Ragaz zufrieden. «Wir schauen auf ein intensives und erfolgreiches Jahr zurück. Die strategische Investition in das Casino Admiral in Ruggell in Liechtenstein hat sich ausgezahlt», so Patrick Vogler, der seit Juli 2017 neu amtierende CEO Grand Resort Bad Ragaz. Die Ertragsrückgänge ...

