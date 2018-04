Düsseldorf - Die Inflation in China ist im März geringer ausgefallen als zuvor erwartet, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Wie heute mitgeteilt, seien die allgemeinen Verbraucherpreise im Vergleich zum Vorjahresmonat um lediglich 2,1% gestiegen (Februar: 2,9%). Vor allem die geringeren Ausgaben für Nahrungsmittel hätten im Anschluss an das chinesische Neujahrsfest für den niedrigeren Preisdruck gesorgt. Eine voraussichtliche Inflation von 2% bis 3% erlaube der Notenbank weiterhin eine abwartende Zinspolitik. (11.04.2018/alc/a/a)

